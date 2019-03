Barbora Hroncekova, fidanzata Skriniar, scrive “Odio la Juve” in una storia Instagram

MILANO – In attesa di Inter-Juventus, partita che si disputerà a Milano il 27 aprile, Barbora Hroncekova, modella e fidanzata del difensore slovacco Milan Skriniar, ha voluto alimentare la rivalità tra le due squadre scrivendo “Odio la Juve” in una storia Instagram. Barbora Hroncekova ha scritto questo per rispondere ad una sua fan che le aveva chiesto se amava Dybala. La Hroncekova non ama Dybala, anzi, da buona interista, odia la Juventus.

Barbora Hroncekova esalta i tifosi dell’Inter e fa infuriare quelli della Juve

Questa sua risposta ha scatenato un putiferio sui social network. I tifosi dell’Inter hanno accolto la sua risposta con entusiasmo, mentre quelli della Juventus l’hanno insultata pesantemente per questa uscita social. Non è la prima volta che i tifosi della Juventus prendono d’assalto i profili Instagram di celebrità. Dopo Atletico-Juventus, avevano insultato Diego Pablo Simeone per il suo gestaccio in seguito al secondo gol della sua squadra al Wanda Metropolitano.

Alcuni fan della Juventus erano arrivati ad augurare il peggio alla figlia di Simeone. Dopo Juventus-Atletico Madrid, partita che ha regalato ai bianconeri la qualificazione ai quarti di finale di Champions League grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, i tifosi bianconeri se la sono presa con Alice Campello, moglie di Morata, ex calciatore della Juventus ora all’Atletico Madrid. Lo ha fatto sapere la stessa Campello con un post su Instagram.