Barcellona, Allegri nuovo allenatore? In corsa anche Ten Hag, Xavi e Martinez

BARCELLONA – Fino a poche settimane fa, il Barcellona era in corsa per il triplete e l’entusiasmo era alle stelle, poi è arrivata la sconfitta choc di Liverpool e la squadra è crollata anche in Coppa di Spagna, contro il Valencia, portando a casa solo un “misero” scudetto. Questo finale disastroso è costato la panchina a Valverde. Adesso il Barcellona dovrà scegliere il suo sostituto. In corsa c’è anche l’ex Juventus Massimiliano Allegri.

Barcellona, la lista dei candidati per la panchina blaugrana è davvero lunga.

Allegri vanta i favori del pronostico perché è reduce da una striscia leggendaria, di cinque scudetti consecutivi con la Juventus. Il suo stile pacato piace molto alla dirigenza del Barcellona. Allegri ha fatto bene anche in Champions League, raggiungendo due finali con una squadra che era inferiore rispetto alle altre big del calcio europeo. Ma ovviamente Allegri non è l’unico candidato per una panchina prestigiosa come quella del Barcellona.

Via Valverde, si apre la strada per la successione. Tanti i candidati: da Xavi (anche se l’ex centrocampista blaugrana è appena stato ufficialmente nominato allenatore dell’Al Sadd) a Koeman (ct Olanda) passando per Roberto Martinez (ct Belgio) e Ten Hag (Ajax) per arrivare a Max Allegri, già in passato accostato alla panchina catalana (fonte Sport Mediaset).