ROMA – Dopo l’1-1 di Londra, Barcellona e Chelsea si sfidano mercoledì 14 marzo al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

Barcellona-Chelsea sarà visibile in esclusiva su Mediaset Premium, precisamente sul canale Premium Sport. Match in diretta su tablet, smartphone e laptop attraverso il servizio streaming Premium Play.

Il Barcellona dovrà far a meno di Iniesta, che difficilmente sarà recuperabile per la sfida contro il Chelsea: fuori causa anche Semedo mentre Coutinho è impossibilitato a giocare in Champions League. Pronto Dembelè sulla fascia mancina, mentre Paulinho giocherà sul lato opposto.

Difesa a tre per Antonio Conte, che dovrebbe riproporre la formazione dell’andata con Morata in panchina: Hazard prima punta supportato da Pedro e Willian.

Barcellona-Chelsea: le probabili formazioni.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Paulinho, Busquets, Rakitic, Dembelè; Suarez, Messi.

CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Rudiger, Azpilicueta, Christensen; Moses, Fabregas, Kantè, Alonso; Pedro, Willian, Hazard.

Barcellona-Chelsea: i precedenti.

I due club si sono incrociati in 13 match di Champions League. I Blues sono avanti con 4 vittorie a 3, ma 6 volte è finita in pareggio. Cinque dei sei doppi confronti sono stati a eliminazione diretta, con 3 qualificazioni dei catalani e 2 degli inglesi. Nei precedenti agli ottavi del torneo si conta un passaggio del turno a testa: il Barcellona ha avuto la meglio nel 2005/06 (2-1 a Londra e 1-1 in casa) e il Chelsea l’ha spuntata nel 2004/05 (2-1 al Camp Nou e 4-2 a Stamford Bridge). Lo scontro diretto più recente risale alle semifinali 2011/12 ed è stato vinto dal Chelsea (1-0 a Londra e 2-2 a Barcellona), che ha poi superato in finale il Bayern Monaco, guadagnando la prima Champions della sua storia.

Barcellona-Chelsea: quote.

Le quote sull’esito finale sono sbilanciate verso i padroni di casa, ancora imbattuti nel torneo e vittoriosi in tutti i tre match casalinghi dei gironi: 1 a 1.40, X a 4.50 e 2 a 7.50. Messi e compagni la spuntano anche nelle scommesse sul parziale (1 1° Tempo a 1.91, X 1° Tempo 2.50 e 2 1° Tempo a 6.00) e nel parziale/finale (1/1 a 2.10 e X/1 a 4.00). Chi immagina un successo ampio degli uomini di Valverde può alzare la posta in gioco scegliendo le opzioni con handicap 1 (-1.0) a 2.10 e 1 (-2.0) a 3.75, in cassa se il Barcellona supera il Chelsea con 2 o 3 reti di scarto. I punteggi finali più attesi dai bookmaker sono l’1-0 e il 2-0, fissati a 7.50, seguiti da 2-1 (8.00), 1-1 (9.00), 3-0 (10.00) e 3-1 (11.00).