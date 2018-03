BARCELLONA, SPAGNA – Il Barcellona si è portato sul 3-0 e ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League, ma sul risultato di 2-0 è stato negato un calcio di rigore piuttosto netto al Chelsea. Questa decisione arbitrale di Skomina ha mandato su tutte le furie Antonio Conte. C’era calcio di rigore per il Chelsea, per un fallo di Pique ai danni di Marcos Alonso e, molto probabilmente, il difensore blaugrana avrebbe meritato anche l’espulsione per questo fallo da ultimo uomo.

