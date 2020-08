Il Barcellona: “Giocatore positivo al coronavirus”. Ma non è tra quelli in partenza per Lisbona

Il Barcellona: “Un giocatore positivo”. Ma non è tra quelli in partenza per Lisbona (foto Ansa)

Il Barcellona: “Un giocatore positivo”. Ma non è tra quelli in partenza per Lisbona.

E’ positivo al Covid-19 un giocatore del Barcellona.

Il giocatore, spiega in un comunicato il Barcellona, “non è stato in contatto con nessuno di quelli della squadra che domani deve volare a Lisbona per disputare la Champions League”.

Il club catalano ha poi precisato che la positività è emersa in seguito ai test condotti su un gruppo di nove giocatori che oggi avrebbero dovuto iniziare la preseason.

Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute e ora è in quarantena a casa sua, aggiunge il club.

“Tutte le persone che sono entrate in contatto con il giocatore sono ora monitorate per eseguire i corrispondenti test”.

Spiega la Gazzetta:

“Il giocatore (asintomatico, sta bene di salute ed è isolamento domiciliare) è tra i nove giocatori arrivati per la preparazione precampionato in vista della prossima stagione.

Dunque uno tra Pedri, Trincão, Matheus Fernandes, Todibo, Wagué, Aleñá, Rafinha, Miranda e Oriol Busquets.

I giocatori sono stati sottoposti al tampone all’arrivo all’allenamento per escludere possibili positivi. Per i nuovi arrivati erano in programma oggi le visite mediche, con inizio degli allenamenti previsto per domani alla Ciudad Deportiva Joan Gamper”. (Fonti: Ansa, La Gazzetta dello Sport).