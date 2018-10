Barcellona Inter streaming e in diretta tv, dove vederla. Barcellona – Inter si sfideranno mercoledì 24 ottobre alle ore 21:00 per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. La gara Barcellona – Inter, Gruppo B, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in chiaro sulla Rai. La partita si potrà assistere anche il live streaming, solo per gli abbonati Sky, su SkyGo, che consente di vedere i programmi su pc e dispositivi mobili come tablet e smartphone, e live streaming gratis su RaiPlay.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Precedenti

Sono sei i precedenti tra l’Inter e il Barcellona. Il più recente è datato 2010 quando le due squadre si sfidarono nelle semifinali della Champions League. I nerazzurri vinsero a San Siro per 3-1 (Sneijder, Maicon, Milito e Pedro) mentre al ritorno il gol di Piqué non bastò a Messi e compagni per ribaltare il risultato. L’Inter di Mourinho poi si laureò campione d’Europa qualche settimana dopo. Nel 2009 invece, nella fase a gironi, il Barcellona vinse 2-0 al Camp Nou mentre a San Siro il risultato fu uno scialbo 0-0. Le altre due sfide, nella seconda fase a gironi, tra nerazzurri e spagnoli risalgono al 2003: 0-0 a Milano e 3-0 a Barcellona per i padroni di casa.

Il calendario dell’ Inter in Champions League 2018 2019

Prima giornata, Martedì 18 settembre ore 18.55 – Inter -Tottenham 2-1;

Seconda giornata, Mercoledì 3 ottobre ore 21.00 – Psv-Inter 1-2;

Terza giornata, Mercoledì 24 ottobre ore 21.00 – Barcellona-Inter;

Quarta giornata, Martedì 6 novembre ore 21.00 – Inter-Barcellona;

Quinta giornata, Mercoledì 28 novembre ore 21.00 – Tottenham-Inter;

Sesta giornata, Martedì 11 dicembre ore 21.00 – Inter-Psv.

Saranno due le partite dell’ Inter trasmesse in chiaro sulla Rai, oltre che su Sky, nella fase a gironi della Champions League: Barcellona-Inter (terza giornata) e Tottenham-Inter (quinta giornata). Entrambe le partite si potranno guardare live on line e gratis sul sito RaiPlay.