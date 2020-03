BARCELLONA (SPAGNA) – Il Barcellona è furioso con Junior Firpo. Il giovane calciatore classe 1996, che avrebbe dovuto prendere il posto dell’acciaccato Jordi Alba, si è fatto male in un modo che ha mandato su tutte le furie il club blaugrana. Junior Firpo ha violato il regolamento del club catalano e si è infortunato durante una gara con i go kart. Adesso verrà multato e potrebbe essere messo anche fuori squadra.

Se sei un calciatore del Barcellona, non puoi correre sui go kart nel tempo libero. Il Barcellona ha vietato questa attività ai suoi calciatori perché in passato si sono fatti male in questo modo sia Luis Enrique, attuale ct della Spagna, che Semedo, calciatore che è ancora nella rosa catalana.

Ora il Barcellona è nei guai. La squadra è in crisi dopo il pesante ko nel Clasico contro il Real Madrid e adesso rischia di non disporre di Junior Firpo per la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.

Barcellona che deve già fare i conti con le squalifiche rimediate da Sergio Busquets e da Arturo Vidal (espulso nel finale della partita di andata). Gattuso potebbe approfittare di queste assenze per approdare ai quarti di finale di Champions League.