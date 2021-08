Barcellona-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le probabili formazioni

Domenica sera (8 agosto) si gioca Barcellona-Juventus per il trofeo Gamper: vediamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le probabili formazioni. Il Barcellona, che ha appena ufficializzato l’addio di Messi, ospita la formazione di Massimiliano Allegri. A causa delle normative imposte dall’emergenza Covid, la partita non si giocherà al Camp Nou bensì a l’Estadi Johan Cruijff e l’ingresso sarà consentito ad un massimo di 3000 spettatori.

Barcellona-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Barcellona-Juventus, sfida valida per il 55° Trofeo Gamper, si giocherà domenica 8 agosto all’Estadi Johan Cruijff di Barcellona. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.30. Barcellona-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251 del satellite). La diretta di Barcellona-Juventus si potrà seguire anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno fare affidamento anche su Sky Go, servizio usufruibile attraverso tutti i dispositivi come pc, smartphone e tablet. In alternativa c’è l’opzione NOW.

Le probabili formazioni di Barcellona-Juventus

Queste le probabili formazioni delle due squadre.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Braithwaite, Griezmann, Depay.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Dragusin, De Sciglio; Ramsey, Ranocchia, Bentancur; Felix Correia, Cristiano Ronaldo, Kulusevski.