Barcellona-Juventus, dove vedere l’amichevole dei bianconeri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Prosegue la tournée estiva della Juventus negli Stati Uniti. Nella prima partita i bianconeri hanno battuto i messicani del Chivas Guadalajara con i gol dei due giovani Da Graca e Compagnon. La squadra di Allegri ha complessivamente convinto ma il livello è destinato ad alzarsi nella seconda amichevole in programma, quella contro il Barcellona di Xavi. Barcellona-Juventus dove vederla.

Barcellona-Juventus, orario e dove vederla in diretta streaming

La Juventus affronta il Barcellona nella sua seconda amichevole americana. I blaugrana sono reduci dalla vittora per 1-0 contro il Real Madrid con un gol del neoacquisto Raphinha. Come per la precedente, è possibile vedere la partita dei bianconeri in diretta nella notte. La partita della Juve si gioca al Cotton Bowl di Dallas alle ore 2:30 tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio. La partita è disponibile in diretta tv esclusiva su DAZN.

Barcellona-Juventus: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Pellegrini; Saoulé, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic, Kean.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Christensen, Eric Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Ansu Fati.