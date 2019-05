BARCELLONA – Semifinale d’andata di Champions League, Barcellona-Liverpool 1-0, gol: Luis Suarez al 25′ (gara in corso).

Al 12′, Messi ha calciato di prima intenzione su cross dalla sinistra di Jordi Alba ma la sua conclusione è stata respinta da Van Dijk. Al 14′, Coutinho si è accentrato e ha fatto partire un gran destro che è stato bloccato da Alisson Becker. Al 16′, Lionel Messi ha mandato in porta Coutinho ma l’attaccante brasiliano ha fatto partire un diagonale di sinistro che non ha trovato la porta del Liverpool.

Al 17′, c’è stata una invasione di campo ma l’invasore è stato bloccato praticamente subito da dieci steward. Al 25′, il Barcellona è passato in vantaggio con Luis Suarez. Il grande ex della partita, ha anticipato Van Dijk e ha segnato in scivolata su assist di Jordi Alba. Il primo tempo è terminato con il Barcellona in vantaggio di un gol sul Liverpool.

Barcellona-Liverpool, le scelte di Valverde e di Jurgen Klopp.

Barcellona-Liverpool, le formazioni ufficiali.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto; Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Coutinho.

Liverpool (3-5-2): Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk; Fabinho, Wijnaldum, Milner, Keita, Robertson; Mane, Salah.