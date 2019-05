ROMA – Nella semifinale di Champions League, il Barcellona ha battuto in casa il Liverpool per 3 a 0. Lionel Messi ha realizzato due gol, tra cui uno grazie ad una magistrale punizione. Più di una persona, però, più che sulla prodezza dell’argentino ha puntato il dito contro la difesa schierata male in barriera da Alisson, portiere dei Reds.

Sia Fabio Capello che Alessandro Del Piero, negli studi di Sky, commentando il gol, hanno osservato come la barriera avversaria non fosse stata organizzata al meglio da Alisson. Senza nulla togliere alla magia del numero 10, sembra in effetti che in barriera servisse un uomo in più, oppure che questa dovesse essere spostata per coprire meglio il palo più lontano dal portiere. (fonte YOUTUBE)