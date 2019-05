ROMA – Il Barcellona batte, anzi travolge, 3-0 il Liverpool di Jurgen Klopp grazie anche a una favolosa doppietta di Leo Messi. E nelle ore successive alla partita, e forse non poteva essere altrimenti, qualcuno sui social ha ripescato una vecchia frase di Marco Mazzocchi. Frase vecchia, lo ripetiamo, era il 13 febbraio del 2019, e non scritta a caldo ieri dopo la doppietta di Messi:

“Ok, la sparo grossa: oggi non scambierei Zaniolo (20 anni) con Messi (32). E’ grossa, lo so. Ma forse meno di quanto sembri”. Voi siete d’accordo? O forse, ogni tanto, si tende a spararla troppo grossa per qualche ‘mi piace’ in più? Fonte: Facebook.