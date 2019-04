BARCELLONA – Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo ha fallito in Champions League, il suo rivale di sempre Lionel Messi si è preso la scena in Barcellona-Manchester United 3-0. Il fuoriclasse argentino ha trascinato la sua squadra in semifinale con una doppietta da fuoriclasse assoluto. Il Barcellona ha dominato tra andata e ritorno e ha passato meritatamente il turno contro un Manchester United che negli ottavi aveva eliminato il Paris Saint Germain.

Il Barcellona si qualifica per le semifinali della Champions League, eliminando il Manchester United. Nella partita di ritorno dei quarti i blaugrana si sono imposti 3-0 sui Red Devils grazie alla doppietta di Messi nel primo tempo e alla rete di Coutinho al 16′ della ripresa: all’andata in Inghilterra era finita 1-0 per i catalani.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (26′ st Semedo), Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (31′ st Vidal); Messi, Suárez, Coutinho (36′ st Dembelè). In panchina: Cillessen, Umtiti, Alena, Malcom. Allenatore Valverde.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Jones, Lindelof, Smalling, Young; McTominay, Fred, Pogba; Lingard (35′ st Sanchez), Rashford (29′ st Lukaku), Martial (20′ st Dalot). In panchina: Romero, Matic, Mata, Pereira. Allenatore Solskjaer.

Arbitro: Felix Brych (GER) Reti: 16′ pt Messi, 20′ pt Messi, 16′ st Coutinho. Note – Ammoniti: Suarez. Angoli 8-3. Recupero: 2′, 2′.