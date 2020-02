BARCELLONA (SPAGNA) – Messi ha rotto il silenzio. Il fuoriclasse del Barcellona ha voluto dire la sua sullo scandalo social che rischia di far saltare la poltrona del presidente blaugrana Bartomeu. I blaugrana avrebbero speso un milioni di euro per screditare sui social network il loro fuoriclasse argentino. Perché lo avrebbero fatto? Ci sono due teorie a riguardo.

Secondo la prima, per spingere l’argentino ad andarsene. Messi non è più un 20enne ed il suo altissimo stipendio inizia ad essere un problema… naturalmente Messi non si può mettere alla porta ma si può spingere ad andarsene… La seconda teoria dà un’altra chiave di lettura a questa vicenda. Questo scandalo sarebbe stato orchestrato dai nemici di Bartomeu per indire nuove elezioni per un cambio al vertice nella società catalana.

Le dichiarazioni di Messi sono riportate dal Corriere dello Sport: “Adoro il Barcellona e il posto in cui vivo, anche se mi manca molto Rosario – dice l’asso argentino al Mundo Deportivo – mi piace la mia routine sia nella professione che nella mia vita. Il mio lavoro mi permette di passare molto tempo con i bambini. Mi permette di allenarmi e andare a mangiare con Antonella e prendere i miei figli. Abbiamo una vita molto normale che mi piace”.

“È una storia che mi ha colto di sorpresa – le parole della Pulce al Mundo Deportivo – tra l’altro non ero nemmeno a Barcellona. Quando sono arrivato mi sono informato, poi il presidente ci ha detto le stesse cose che ha riferito in pubblico, nella conferenza stampa. Non posso aggiungere altro. Una cosa del genere è davvero strana, hanno anche detto che ci sarebbero prove e dobbiamo aspettare per conoscere la verità. Non possiamo dire molto, dobbiamo solo aspettare. Credo solo che sia una situazione strana”.