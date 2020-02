BARCELLONA (SPAGNA)- Bufera a Barcellona. Nel corso della trasmissione El Larguero, della radio spagnola Cadena Ser, è stato denunciato il vincolo tra il Barcellona e l’impresa I3 Ventures. El Larguero ha anche pubblicato un dossier di 36 pagine a dimostrazione della sua tesi.

Come scrive La Gazzetta dello Sport in un articolo a firma di Filippo Maria Ricci, secondo la radio il club ha versato un milione di euro alla società, in sei pagamenti inferiori ai 200.000 euro, cifre per le quali non c’è bisogno di autorizzazione della giunta, per creare e gestire account social per screditare e gettare fango su alcune persone, tra cui Messi e sua moglie Antonella, Piqué, Xavi, Guardiola, il presidente di Mediapro Roures, l’ex presidente catalano Puigdemont.

Il Barcellona ha smentito questa notizia attraverso le dichiarazioni rilasciate dal presidente Bartomeu. Le sue parole sono riportate dalla Gazzetta dello Sport.

“In nessun momento il club ha voluto screditare qualcuno. Giocatori, ex giocatori, politici, dirigenti, ex dirigenti, nessuno. Nel 2017 abbiamo cominciato a collaborare con un alcune società che monitorassero il flusso delle news riguardanti il nostro club sui social network e sul web, come fanno tutte le grandi squadre.

Ma quando abbiamo appurato che qualcuna di esse era in relazione con persone che pubblicavano commenti negativi su persone legate al Barcellona, abbiamo immediatamente interrotto il contratto. Ci tuteleremo in sede legale contro chi sosterrà il contrario”.

Nonostante questa smentita doverosa, Bartomeu è nei guai. Il presidente del Barcellona rischia di saltare dopo questo scandalo. In Spagna parlano già di nuove elezioni del Barcellona per rimpiazzarlo (fonte La Gazzetta dello Sport).