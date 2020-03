Barcellona-Napoli si giocherà. A porte aperte. Parola di ministro, ma il 18 è lontano

ROMA – Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente, alla data prevista del 18 marzo. Il Camp Nou sarà aperto a tutti, scongiurate al momento le porte chiuse. O magari chiuse solo per i tifosi italiani. Niente paura. Il ministro della salute spagnolo tiene i suoi uffici vigili e concentrati ma non è prevista nessuna modifica o restrizione anti contagio da coronavirus.

“Barça-Napoli al momento non è in pericolo, perché l’arrivo dei tifosi azzurri non ci preoccupa. Napoli infatti non fa parte delle zone a rischio come il Nord Italia”, ha dichiarato il ministro Salvador Illa.

Il sito del club ha cominciato oggi la vendita dei biglietti del match, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. se si giocasse domani nulla osterebbe. Fra dodici giorni chissà. Ma il ministro ostenta sicurezza. (fonte fanpage)