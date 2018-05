BARCELLONA (SPAGNA) – Il “Clasico” tra Barcellona e Real Madrid ha regalato gol ed emozioni. La partita è terminata sul punteggio di due a due nonostante i padroni di casa abbiano giocato in dieci uomini, a causa dell’espulsione di Sergi Roberto, per tutto il secondo tempo.

La partita non aveva grande valore per la classifica, il Barcellona si è già laureato campione di Spagna e il Real Madrid ha già in tasca la qualificazione per la prossima Champions League ed è con la testa alla finalissima di Kiev contro il Liverpool, ma il “Clasico” ha regalato comunque grandi giocate e gol d’autore.

Suarez ha portato in vantaggio il Barcellona al 10′: cross di Sergi Roberto dalla destra e tap in del bomber uruguaiano da due passi.

Il Real Madrid ha pareggiato quattro minuti dopo con Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha segnato a porta vuota dopo una bella giocata tra Kroos e Karim Benzema (suo l’assist per Cr7).

Il Barcellona, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Sergi Roberto, è passato nuovamente in vantaggio al 52′ con Lionel Messi.

L’attaccante argentino ha segnato con un bolide di sinistro al termine di un’azione avviata da Luis Suarez.

Al 72′, con il Barcellona sulle gambe, il Real Madrid ha trovato il gol del definitivo 2-2 con Gareth Bale. Il campione gallese, su assist di Asensio, ha fulminato il Barcellona con un sinistro di prima intenzione dal limite dell’area di rigore blaugrana.

