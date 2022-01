Barcellona-Real Madrid, dove vedere la partita della Supercoppa Spagnolo in tv o in diretta streaming (data e orario)

Barcellona-Real Madrid (12 gennaio 2022, ore 20:00) apre la Supercoppa Spagnola 2022. Infatti sarà la prima semifinale della competizione iberica. Nell’altra sfida, si giocano l’accesso alla finale l’Atletico Madrid e l’Athletic Bilbao (da qualche anno, la Supercoppa Spagnola è a quattro squadre e non in gara secca come avviene in Italia).

Dove vedere la partita della Supercoppa Spagnola tra Barcellona e Real Madrid

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa LIVE in diretta TV, in chiaro, su NOVE mercoledì 12 gennaio alle 20.00. La gara dovrebbe essere trasmessa anche in diretta streaming sul portale del canale televisivo.

Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni della partita della Supercoppa Spagnola

Il Real Madrid è primo nella Liga mentre il Barcellona è solamente sesto (anche se dopo l’arrivo di Xavi i blaugrana stanno migliorando il loro ruolino di marcia). Quindi i blancos sono i favoriti sia per l’accesso alla finale che per la conquista della Supercoppa Spagnola.

Ad ogni modo, il Clasico è sempre una partita da tripla. Quindi, riportiamo di seguito, le probabili formazioni della partita. Le due squadre dovrebbero scendere in campo con un modulo tattico speculare, il 4-3-3, e con i seguenti effettivi:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Nico, Busquets, Gavi; Dani Alves, F. Torres, Dembélé. All.: Xavi.