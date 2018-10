MADRID (SPAGNA) – Il “Clasico” del campionato spagnolo, Barcellona-Real Madrid, verrà disputato il 28 ottobre 2018 alle ore 16.15. La partita sarà visibili esclusivamente in diretta streaming su Dazn. Come vederla in tv? Barcellona-Real Madrid potrà essere gustata in tv solamente attraverso una smart tv.

Il punto sul campionato spagnolo

Il Valladolid pareggia all’89’ e priva l’Espanyol della soddisfazione della vetta solitaria per una notte. Deve così ‘accontentarsi’ di aver agganciato i cugini del Barça, capolista con 18 punti, ma chiamata alla sfida con il Real Madrid. Il primo Clasico senza Messi e Ronaldo è l’ultima spiaggia di Lopetegui. Il Barcellona e’ il grande favorito del duello tra le grandi di Spagna in scena domenica pomeriggio al Nou Camp, clou del fine settimana europeo.

Il Clasico frulla fascino e rivalita’ in un’edizione solo sulla carta in tono minore. Leo e’ infortunato, Cristiano fa fortuna alla Juve e le merengues attraversano una crisi senza precedenti. Il faticoso successo sul Plzen fra i fischi rimanda la sorte del tecnico che non sopravviverebbe a una dura lezione al Nou Camp. Benzema contro Suarez, la sfida fraterna Modric-Rakitic, ma i blaugrana partono favoriti.

Con l’Espanyol può approfittarne anche l’Alaves, secondo con 17 punti, che ospita il Villarreal. Più complicato il cammino dell’incerto Atletico, bastonato pesantemente dal Dortmund, che ospita la Real Sociedad mentre dovrebbe ripartire il Siviglia che ospita la neopromossa Huesca.

Il Clasico su Twitter

#Ronaldo è alla Juve, #Messi in infermeria: primo Clasico senza i due fenomeni! Cosa cambierà in questa versione inedita di #BarcellonaReal? 🤔⚽🇪🇸#ElClasico https://t.co/3vsQCSgXds — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 27 ottobre 2018

Ronaldo e Marcelo da soli fanno un’intera squadra di calcio… #BarcaReal #BarcellonaReal #ElClasico — Gianluca Abate (@G1Abate) 6 maggio 2018

