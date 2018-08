TANGERI – Primo trofeo stagionale: il Barcellona ha vinto la Supercoppa di Spagna battendo per 2-1 il Siviglia nel match giocato a Tangeri, in Marocco. La sfida ha visto anche il debutto in Spagna del Var, utilizzato dopo appena 8 minuti per la concessione della rete del vantaggio al Siviglia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Sarabia l’aveva realizzata su assist dell’ex doriano Muriel, ma un guardalinee aveva sbandierato per un fuorigioco apparso dubbio. L’arbitro Del Cerro Grande ha chiesto l’ausilio dell’assistente al video e dopo consulto via audio ha concesso la rete.

Piquè ha pareggiato al 41′ con un tap-in dopo che il portiere degli andalusi Vaclik aveva respinto una punizione dal limite di Messiò. La rete del successo blaugrana, molto bella, è arrivata 33′ st con un gran tiro dal limite, di destro, da parte di Dembelè. Nel finale esordio nel Barça di Arturo Vidal, mentre l’ex milanista André Silva, arrivato appena ieri nella sua nuova squadra, era entrato al 14′ st posto di Muriel.

Decisivo Ter Stegen, che al 46′ st ha parato un rigore calciato molto male da Ben Yedder e concesso per un fallo in area del portiere del Barça su Aleix Vidal.

FC Barcelona are champions of Spain! 🏆

The Blaugrana come from behind thanks to goals from Gerard Piqué and Dembélé to beat Sevilla 2-1 in the 2018 Supercopa. pic.twitter.com/b7Dm5qznXQ

