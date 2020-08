Barcellona, i tifosi contro Messi: “Non sei un vero capitano come Totti” (foto Ansa)

Barcellona, contestazione social dei tifosi contro Messi: “Non sei un vero capitano come Francesco Totti”.

Si fanno incessanti le voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona al Manchester City così molti tifosi blaugrana hanno iniziato a contestarlo sui social network.

Tutto è nato da un post pubblicato da un utente su Twitter. In questo post c’era il video del commovente addio di Francesco Totti alla Roma.

Questo utente non ha condiviso solamente questo filmato ma anche un messaggio: “Mi sarei immaginato così il tuo addio al calcio e al Barcellona”.

Invece sembrerebbe andare diversamente perché ci sono diversi indizi che fanno pensare ad un passaggio di Messi al City.

L’ultimo indizio è stato postato dal suo compagno di Nazionale Aguero su Instagram. L’argentino ha rinunciato alla sua amata maglia numero dieci.

Un gesto veramente inaspettato. Ma perché lo ha fatto? Perché evidentemente deve lasciarlo ad un calciatore più forte di lui.

E non è che al mondo ci siano così tanti numero 10 più forti del Kun. Almeno che non stiamo parlando proprio di Messi che è il numero 10 più forte in assoluto.

Ad ogni modo la notizia dell’addio di Messi è un vero e proprio incubo per i tifosi del Barcellona. Basta leggere i loro commenti postati sui social.