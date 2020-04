BRESCIA – Tra Sandro Tonali e l’Inter, spunta con prepotenza il Barcellona.

Il club blaugrana avrebbe presentato al Brescia una offerta choc superiore ai 70 milioni di euro (60 cash più i cartellini di due giovani della cantera).

A svelarlo è Massimo Cellino, presidente del Brescia, attraverso queste dichiarazioni rilasciate a corriere.it.

«A febbraio ho ricevuto una richiesta importantissima per Sandro, però a lui non ho detto nulla, con l’intento di fargli una bella sorpresa a giugno. Il nome della squadra però non posso dirlo».