BARCELLONA (SPAGNA) – Samuel Umtiti glaciale in campo così come nella vita privata. Il campione del Barcellona e della Nazionale Francese è rimasto vittima di un furto ma non si è scomposto più di tanto. Anzi, quando la polizia è arrivata nella sua abitazione, lui si è tolto anche lo sfizio di farsi un pisolino dopo aver giocato ai videogames. Si è svegliato solamente quando gli agenti avevano finito le perquisizioni per scovare le impronte digitali dei ladri.

Barcellona, Samuel Umtiti si è laureato campione del mondo con la Francia nel 2018.

Samuel Umtiti è un calciatore camerunese naturalizzato francese, difensore del Barcellona e della nazionale francese, con cui si è laureato vicecampione d’Europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018.

Difensore centrale mancino, forte fisicamente, è dotato di buona tecnica e velocità, oltre a essere bravo nel gioco aereo, a intercettare palloni, in tackle, in marcatura e in impostazione.

Sa farsi valere anche nei contrasti e negli anticipi. Umiti è un difensore istintivo che in certi casi pecca per via dell’irruenza dei suoi interventi che talvolta lo porta a commettere falli in zone pericolose del campo. All’occorrenza può giocare anche come terzino sinistro (fonte Wikipedia).