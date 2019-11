MILANO – Questa Inter non molla mai. Oggi i nerazzurri erano partiti male contro il Verona, erano andati sotto per un rigore di Handanovic su Zaccagni, trasformato da Verre, avevano chiuso il primo tempo sullo zero a uno ma nella ripresa sono usciti alla distanza e hanno ribaltato il match con le reti di Vecino e Barella. La rete del centrocampista della Nazionale Italiana è stata splendida, Barella si è accentrato dalla sinistra e ha fatto partire un destro a giro che non ha lasciato scampo a Silvestri.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con la rete segnata da Nicolò Barella in Inter-Hellas Verona 2-1. Il gol dell’ex centrocampista del Cagliari è risultato decisivo ai fini del punteggio finale. In precedenza, il Verona era passato in vantaggio con Valerio Verre e l’Inter aveva impattato il match con un bel gol di testa di Vecino su cross di Lazaro.