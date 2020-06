Bari, De Laurentiis promette battaglia: “Daremo il sangue per andare in Serie B” (foto Ansa)

BARI – Il Bari farà di tutto per seguire Monza, Reggina e Vicenza in Serie B.

A dichiararlo è il presidente della società pugliese Luigi De Laurentiis in conferenza stampa.

Il figlio di Aurelio De Laurentiis, che invece è il patron del Napoli, ripone piena fiducia nelle qualità dei suoi calciatori ed è contento di tornare a giocare.

In un primo momento, si parlava di un Carpi in Serie B ma poi è arrivata la decisione di aprire questo obiettivo anche ad altre squadre.

Il Bari si è sempre battuto per una ripresa del calcio giocato anche in Serie C.

Se il campionato non fosse ripreso, come detto in precedenza, l’algoritmo avrebbe premiato il Carpi.

Nel suo lungo intervento in sala stampa, De Laurentiis ha anche parlato della possibilità di riaprire il San Nicola ai tifosi.

La Puglia è stata una delle regioni meno colpite dal coronavirus.

Per questo motivo si sta pensando ad una riapertura dello stadio almeno agli abbonati (che in caso contrario avrebbero diritto ad un rimborso).

Le dichiarazioni rilasciate dal figlio di De Laurentiis sono riportate da corrieredellosport.it.