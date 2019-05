Barzagli lacrime Juventus-Atalanta, giro campo Buffon Del Piero

TORINO – Andrea Barzagli in lacrime nel giorno del suo addio allo Juventus Stadium. Il difensore bianconero, protagonista di tutti e otto gli scudetti vinti consecutivamente dalla Juve, è stato salutato in maniera emozionante dai tifosi dello Stadium. Come i grandi del passato, Buffon e Alessandro Del Piero, anche Barzagli è stato sostituito a gara in corso per permettergli di ricevere gli applausi dei suoi tifosi. Dopo la sostituzione, il difensore è scoppiato è in lacrime e ha iniziato il giro di campo per ringraziare il pubblico dello Stadium.

Barzagli saluta la Juventus, anche Buffon allo Stadium per rendergli omaggio.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Buffon prima di Juventus-Atalanta attraverso un video messaggio pubblicata sui suoi canali social. “Dopo un anno esatto, era il 19 maggio del 2018, sono tornato allo Juventus Stadium per salutare Barzaglione (Andrea Barzagli). L’ho fatto perché se lo merita e perché è un bravo ragazzo.

Gli ho detto, le vere tragedie sono quando smetterò io e non quando smetterai te. Però ugualmente anche oggi è un giorno importante per te. Poi salutiamo anche il mister. E sono emozionato e sono felicissimo di essere qui in mezzo alla nostra gente. Mi sento ancora juventino. Un abbraccio a tutti”.