CLEVELAND (STATI UNITI) – Kevin Love, fuoriclasse dei Cleveland Cavs in Nba, in una intervista esclusiva a “Players’ Tribune” ha rivelato di soffrire di attacchi di panico e di essere in terapia per curare questa malattia. La notizia ha scosso il mondo del basket perché Kevin Love, con la sua sicurezza in campo, non aveva mai dato segnali di squilibrio.

Una carriera ricca di successi

E’ lunga la lista dei riconoscimenti vinti da Kevin Love. Ha disputato 516 partite di Nba mettendo a segno 9451 punti, ha giocato 22 partite con la Nazionale Usa di basket segnando 163 punti. Ha vinto un campionato Nba, è stato “Miglior rimbalzista” nel 2011, “Most Improved Player” nel 2011, “Three-point Shootout” nel 2012, “Squadre All-NBA” nel 2012 e “All-Rookie Team” nel 2009. Ha presto parte a quattro “All-Star Game”.