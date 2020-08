Bastoni ospite sulla barca di Bocelli, concerto privato per il calciatore dell’Inter (da Instagram)

Alessandro Bastoni ospite sulla barca di Andrea Bocelli, concerto privato per il difensore dell’Inter.

Il calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni è stato invitato sulla barca di Andrea Bocelli. Bastoni ha avuto il piacere ed il privilegio di assistere ad un concerto privato.

Poi il difensore dell’Inter ha condiviso il tutto sui social network (per vedere il video, cliccare qui).

Questo concerto va a chiudere una stagione magica per Bastoni. Infatti il giovane difensore è stato una delle maggiori rivelazioni dell’Inter.

Antonio Conte lo ha gettato nella mischia con grande coraggio e Bastoni si è meritato un posto da titolare con prestazioni di alto livello.

Per far capire il valore di questo ragazzo, basta dire che quest’anno Conte lo ha preferito spesso e volentieri ad un grande calciatore come Skriniar (che infatti potrebbe essere ceduto nel corso di questo calciomercato).

Sicuramente Bastoni avrà accolto con entusiasmo la notizia della conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.

Al termine di un vertice durato poco più di tre ore, Conte ha incassato la fiducia da parte della dirigenza nerazzurra.

Conte ha ricevuto le rassicurazioni che voleva sia sul calciomercato che sulla protezione mediatica. Infatti Conte aveva accusato la sua dirigenza di aver dato in pasto alla stampa sia lui che i suoi calciatori.