Bayer Leverkusen-Atalanta, streaming o diretta tv: dove vedere la partita di Conference League e le probabili formazioni

Bayer Leverkusen-Atalanta, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sia in diretta tv che in streaming. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Muriel è completamente recuperato dall’infortunio. Ora che è tornato in forma dovrebbe giocare come titolare. L’Atalanta dovrà difendere la vittoria per 3-2 conquistata nella gara di andata.

Bayer Leverkusen-Atalanta, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv

Ci sono tre opzioni per guardare Bayer-Atalanta in diretta tv. La prima è Dazn ma per usare questa app su una televisione bisognerà avere una smart tv (cioè una tv che si connette a internet). In alternativa, con l’abbonamento ai pacchetti sport di Sky si potrà seguire la partita su due canali diversi. Facciamo riferimento a Sky Sport Uno (canale 202 del satellite) o Sky Sport (canale 253 del satellite).

Bayer Leverkusen-Atalanta, dove vedere la partita di Europa League in diretta streaming

Come detto, questa partita di Europa League potrà essere vista anche in diretta streaming. Andiamo a vedere come e soprattutto dove. Bayer-Atalanta sarà trasmessa in streaming sull’app di Dazn ma anche su NOW o SkyGo. Queste ultime due opzioni sono riservate ai clienti Sky.

Bayer Leverkusen-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Europa League

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Paulinho; Alario. All. Seoane.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All. Gasperini.