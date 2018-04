MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Frank Ribery punito dal Bayern Monaco per la sua esultanza, in passato era stato sanzionato Mehdi Benatia per il gesto della mitraglia dopo il gol all’Amburgo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Come esulta Ribery?

Frank Ribery, dopo aver segnato un gol, esulta con il gesto dell’ok. Un gesto apparentemente innocuo che però non è stato gradito dal Bayern Monaco per i seguenti motivi.

Ecco perché è stata vietata l’esultanza a Ribery

In Francia e in Belgio quel gesto viene utilizzato per dire che una persona vale zero, cioè è una nullità. Così come in Brasile è reputata un’offesa personale biasimevole. In Messico è considerato un gesto volgare perché fa riferimento a un invito $essuale abbastanza esplicito. In Grecia, Russia e Turchia fa riferimento al rapporto anale.