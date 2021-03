Bayern Monaco-Lazio, infortunio per Lazzari. Torsione innaturale del dito della mano sinistra

Durante Bayern Monaco-Lazio (finita 2-1 per i tedeschi), nel corso di un contrasto, Manuel Lazzari si è fatto male subendo una torsione innaturale di un dito della mano sinistra. Tanto che alla fine Simone Inzaghi è stato costretto a sostituirlo.

Il giocatore è stato prima visitato in campo dallo staff medico dei biancocelesti e poi portato negli spogliatoi. Al suo posto è entrato Marco Parolo che ha poi realizzato di testa il gol che ha regalato alla Lazio quantomeno il gol della bandiera.

Bayern Monaco-Lazio, infortunio per Lazzari. Simone Inzaghi: “Ecco come sta”

“A Fares è rimasto sotto il ginocchio, ha preso un’insaccata. Pensavo potesse rientrare ma nel secondo tempo aveva ancora dolore. Lazzari si è fatto male ad un dito, è molto dolorose ma speriamo che ci sia domenica, mi dispiace perché era la gara del rientro”

Bayern Monaco-Lazio, Simone Inzaghi: ” Partita ingiocabile, orgoglioso della nostra Champions”

“Dopo il risultato dell’andata questa partita nascondeva insidie – ha commentato Simone Inzaghi nel post partita -. I ragazzi sono stati bravi a restare in partita, abbiamo preso gol su rigore e una ripartenza un po’ così. Usciamo con onore da questa competizione, ci dispiaceva l’1-4 dell’andata, ma abbiamo fatto una buona gara qua contro i campioni del mondo”.

“Il Bayern in questo momento è ingiocabile per noi – ha continuato Inzaghi -. Abbiamo passato il girone da imbattuti e per noi questo è motivo d’orgoglio, così come per il nostro cammino. C’è un po’ di rammarico per la partita d’andata, ma comunque contro il Bayern Monaco non era facile per noi”.