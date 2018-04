MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Cristiano Ronaldo sa essere decisivo anche quando è protagonista di errori clamorosi.

In occasione del primo gol segnato dal Real Madrid contro il Bayern Monaco, Cristiano Ronaldo ha sbagliato la rovesciata ma questa sua giocata maldestra ha confuso gli avversari e ha permesso a Marcelo di battere gli avversari con un sinistro micidiale.

Boateng rischia i Mondiali

Jerome Boateng chiude anticipatamente la stagione in Champions League, nell’attesa del verdetto della semifinale fra Real Madrid e Bayern Monaco. Il difensore tedesco, dopo l’infortunio muscolare alla coscia rimediato ieri sera nel match perso contro il Real Madrid, dovrà infatti stare fermo per almeno 4-6 settimane, compromettendo l’eventuale finale di Kiev (26 maggio). Ma il giocatore rischia seriamente anche di compromettere la propria presenza al Mondiale in Russia, scrive oggi la Bild. I problemi muscolari non sono nuovi per Boateng, che è stato costretto a fermarsi per questo tipo di infortuni già in diverse occasioni, l’ultima volta a settembre 2017.

Il video con il gol di Marcelo dopo la rovesciata sbagliata da Cristiano Ronaldo