Bayern Monaco-Real Madrid streaming-diretta tv, dove vederla

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Bayern Monaco-Real Madrid, partita valida come semifinale di andata di Champions League, si giocherà alle ore 20.45 (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE).

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport, solo per abbonati, e in chiaro su Canale 5. L’incontro tra Bayern Monaco e Real Madrid sarà inoltre disponibile in diretta streaming su Premium Play e sui siti ufficiali di Canale 5 e Sport Mediaset: il tutto attraverso pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Muller, Javi Martinez, James Rodriguez; Robben, Lewandowski, Ribery.

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo

Bale: “Un onore essere accostato al Bayern”

E’ uno dei calciatori più costosi della storia ma questo non ha assicurato a Gareth Bale un posto da titolare inamovibile nel Real Madrid. Di questo un po’ si lamenta l’asso gallese in un’intervista alla tedesca ‘Bild’ pubblicata nel giorno della semifinale di andata di Champions Bayern-Real all’Allianz Arena.

“Ad essere onesti vorrei sempre di più, intendo naturalmente più minti e più gol”, spiega il madridista diventato nel 2013 il giocatore più pagato della storia, prima di essere soppiantato da Pogba, Dembelè, Mbappè, Coutinho e Neymar. Pagato la bellezza di 100 milioni, adesso Bale ha una clausola di 500 milioni e il gallese non esclude che in futuro possa essere pagata:

“Penso che sia possibile – risponde al quotidiano tedesco – chi avrebbe creduto dieci anni fa che un giocatore sarebbe costato 222 milioni? Sono sicuro che i prezzi dei calciatori continueranno a salire in futuro, basta vedere gli sviluppi negli ultimi anni, è la legge del mercato, motivo per cui penso che verranno pagati importi così alti”, ha aggiunto Bale che parla anche del presunto interesse del Real per Lewandowski:

“ha qualità per giocare nel Real – dice – è uno dei migliori attaccanti del mondo, una garanzia di gol per il Bayern e la sua nazionale. Sappiamo che è un pericolo in area e lo sarà per noi in queste due partite, è un magnifico goleador ed è per questo che dobbiamo tenere bene gli occhi su di lui”.

A Bale è stato anche chiesto del presunto interesse del Bayern nei suoi confronti: “Nel calcio non si può mai dire mai – la risposta – ma per ora a Madrid gioco e mi diverto a giocare, il Bayern ha una squadra fantastica e in passato è sempre stato uno dei team più vincenti in Europa, essere accostato a questo club è un onore per tutti, ma per ora sono un giocatore del Real”.