Bayern Monaco-Siviglia streaming-diretta tv, dove vederla

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Bayern Monaco-Siviglia, orario 20.45, è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Bayern Monaco-Siviglia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Mediaset Premium, precisamente su Premium Sport 2. Il match potrà inoltre essere visto in diretta streaming con Premium Play, attraverso smartphone, tablet e laptop.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Javi Martinez; Robben, Muller, Thiago Alcantara, Ribery; Lewandowski.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Banega, N’Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel.

La gara di andata

Si riparte dal 2-1 per il Bayern Monaco maturato nella gara di andata di Siviglia. La squadra tedesca è andata in gol con Thiago Alcantara e ha beneficiato di una autorete di Jesus Navas. La rete della bandiera della squadra allenata da Vincenzo Montella è stata siglata da Pablo Sarabia. Qualificazione ancora aperta ma il Bayern Monaco resta favorito in virtù della vittoria ottenuta in trasferta in terra spagnola.