Bayern-Napoli e Wisla-Napoli, dove vedere le partite in diretta streaming o in tv: c’è la pay-per-view (foto Ansa)

Bayern-Napoli e Wisla-Napoli, dove vedere le partite in diretta streaming o in tv: c’è la pay-per-view. Primi due test impegnativi per il primo Napoli targato Luciano Spalletti. Ma queste gare saranno visibili unicamente in pay-per-view su Sky Sport. I dettagli.

Bayern-Napoli dove vedere la partita in diretta streaming o in tv: c’è la pay-per-view

La partita amichevole tra il Bayern Monaco ed il Napoli verrà disputata il 31 luglio alle ore 16.30. Sarà possibile seguire l’evento su Sky in pay-per-view su Primafila (costo del singolo match €9,99 iva inclusa).

Wisla-Napoli dove vedere la partita in diretta streaming o in tv: c’è la pay-per-view

Il match amichevole tra il Wisla ed il Napoli si giocherà mercoledì 4 agosto alle ore 18.00. Sarà possibile seguire l’evento su Sky in pay-per-view su Primafila (costo del singolo match €9,99 iva inclusa).

Spalletti in cerca di conferme contro squadre di livello

Chiaramente con queste due partite servono al Napoli per alzare l’asticella. Il campionato italiano di calcio di Serie A inizierà il 22 agosto (Napoli-Venezia alle ore 20:45) e per quella data i partenopei dovranno aver assimilato le direttive tattiche del nuovo allenatore Luciano Spalletti.

Anche perché Spalletti è un allenatore che dà molta importanza alla tattica ed è noto per il suo calcio offensivo e spumeggiante.