ISLA CANELA – Grande spettacolo durante la partita di beach volley tra Nico Zanotta e Timothée Platre da una parte e Javier Huerta e Hernán Tovar dall’altra. Il punto sarà conquistato dal duo composto da Nico Zanotta e Timothée Platre ma il loro scambio è destinato a restare a lungo nella storia del beach volley.

Alla fine, Nico Zanotta e Timothée Platre non hanno conquistato solamente questo punto al termine di uno scambio leggendario ma anche la vittoria del Madison Beach Volley Tour, torneo di beach volley che si è tenuto sull’Isla Canela, in Andalusia, in Spagna.

Belén Carro e Paula Soria nelle donne, e Nico Zanotta e Timothée Platre negli uomini, sono stati proclamati campioni della seconda prova nazionale del Madison Beach Volley Tour che si è svolto da venerdì sulla spiaggia di Isla Canela de Ayamonte.

Belén Carro e Paula Soria, che avevano vinto il test di Melilla e che sono una delle coppie nazionali sul circuito internazionale, hanno iniziato la loro partita contro Tania e Daniela, campioni della Queen’s Cup e finalisti a Melilla. Un set molto semplice per i vincitori, che hanno vinto 21-8; nel secondo, ancora più impostato da un netto 21-8.

Tania Moreno e Daniela Álvarez sono migliorate, hanno anche avuto la possibilità di vincere il set, che hanno finito per perdere 23-21. Il servizio è stato decisivo, perché mentre i vincitori lo hanno caricato su Tania, difensore, Belén Carro è riuscita a ricevere e dominare la rete.

Timothée Platre e Nicolás Zanotta hanno dovuto fare del loro meglio per battere Javier Huerta e Hernán Tovar. Lo hanno fatto in due set, ma hanno dovuto farlo in parziali molto equilibrati: 20-22 e 19-21, per la coppia è la prima vittoria a Madison e il primo Open di Ayamonte.

Il video da YouTube con lo scambio che è destinato a fare la storia del beach volley mondiale.