Bebe Vio resta impassibile ai colpi di Luigi Busà, il karateka la elogia su Instagram

ROMA – “Il coraggio di Bebe Vio”. Luigi Busà, karateka della Nazionale Italiana, ha caricato alcuni post su Instagram in compagnia di Bebe Vio. In questi aggiornamenti, Luigi Busà sferrava dei colpi ravvicinati a Bebe Vio nel tentativo di scatenare una sua reazione ma Bebe ha superato l’esame a pieni voti mostrando coraggio e nervi saldi.

Bebe Vio, i post Instagram con Luigi Busà

Bebe Vio, che all’anagrafica si chiama Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, è una delle schermitrici italiane più forti di tutti i tempi, è una campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale. Luigi Busà è un karateka italiano. Campione di assoluto valore mondiale nella specialità del kumite.

Il loro incontro è nato dalla stima reciproca ed è una bella iniziativa per lo sport italiano. Sia la Vio che Busà sono due campioni assoluti di discipline sportive che in Italia non godono della visibilità che meriterebbero. L’Italia è da sempre una eccellenza nella scherma ed in particolare nel fioretto, ed anche nel karatè sta muovendo passi da gigante negli ultimi anni.

Sia Bebe che Luigi Busà sono molto seguiti sui social network. Queste scene che hanno girato insieme hanno raccolto molti likes da parte dei loro followers e da parte di persone che hanno trovato sul web questo siparietto e poi hanno deciso di iscriversi ai loro profili social.