MILANO – Intervistate dal settimanale della Gazzetta dello Sport, Fuorigioco, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez hanno raccontato la loro passione per il calcio e in particolare per l’Inter.

“Sono interista da anni. Lo sono perché ci sono sempre stati tanti giocatori argentini, come Zanetti. Ma a me il calcio non interessa. Mi frega zero”, dice Belen Rodriguez. Cecilia Rodriguez svela invece un piccolo retroscena:”Io tifo Inter, ma a dire il vero sono una venduta. Il mio ex fidanzato era della Giuventus e io tifavo Giuve. Ora invece sono nerazzurra”.

Belen Rodriguez la stuzzica: “Cavoli Chechu! Ti sei persa Cristiano Ronaldo allora”, la risposta della sorella minore dell’ex di Fabrizio Corona è a sorpresa: “Ma tanto non mi piace”.

Gallery

LEGGI ANCHE: Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A. Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A. I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.