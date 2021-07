Belgio-Italia 1-2 le pagelle, gol di Barella e Insigne: in semifinale ci tocca la Spagna

Blitz dice

In Francia è partita una petizione per far rigiocare (o meglio far calciare l’ultimo rigore) l’ottavo di finale perso contro la Svizzera. Il motivo? Il portiere svizzero Sommer non aveva entrambi i piedi sulla linea di porta quando Mbappé ha calciato e sbagliato il rigore decisivo. A Roma direbbero: “E nun ce vonno sta”. Infatti, […]