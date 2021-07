Belgio-Italia, chi gioca questa sera: Chiellini ce la fa? Chiesa titolare? Recupera De Bruyne?

Questa sera c’è Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 in programma a Monaco di Baviera alle 21: ma chi gioca? Se prima per quanto riguarda l’Italia la formazione titolare era ampiamente pronosticabile, adesso dopo la sfida con l’Austria un po’ meno. Non solo per i recuperi degli infortunati, ma anche perché alcuni giocatori sono sembrati stanchi e fuori forma. Quindi Mancini potrebbe fare dei cambi.

Belgio-Italia: chi gioca nell’Italia?

Partiamo dai punti fermi reparto per reparto. In porta ovviamente ci sarà Donnarumma. In difesa sulle fasce Spinazzola a sinistra e Di Lorenzo a destra. Centrali Bonucci e… ce la dovrebbe fare Chiellini, in questi giorni si è allenato con i compagni dopo l’infortunio contro la Svizzera che gli ha fatto saltare Galles e Austria. Sarà importante capirlo perché con lui Lukaku potrebbe faticare (basta vedere le sfide tra Juve e Inter di quest’anno). Se non ce la farà ci sarà Acerbi.

A centrocampo sicuramente ci sarà Jorginho e quasi sicuramente Locatelli e Barella. Verratti è sembrato fuori forma e impacciato dopo il rientro dall’infortunio. E in attacco? Qui forse i dubbi più grandi per Mancini. Sicuramente giocherà Insigne, ma che fare con Immobile e Berardi? Belotti e Chiesa sono sembrati più in forma quindi Mancini potrebbe cambiare, anche se entrambi a partita in corso possono risultare devastanti.

E nel Belgio chi gioca?

Il ct Martinez sta facendo un po’ di pretattica senza dire se i due infortunati eccellenti Hazard e De Bruyne saranno della partita. Ha sfruttato un problema, in questo modo infatti l’Italia non saprà fino all’ultimo se i due campioni ci saranno tra i titolari oppure no. Una mossa non da poco visto che potrebbe cambiare anche gli schemi e le tattiche degli azzurri.

I due giocatori, usciti malconci nell’ottavo contro il Portogallo non si sono più allenati ed il loro impiego venerdì sera sembra sempre più improbabile. Martedì il tecnico dei belgi aveva indicato in 50% le possibilità di recupero dei due. Percentuale che con il passare delle ore sembra scendere, a meno di pretattiche o cautele diverse. Come sappiamo il Belgio però è una squadra ricca di campioni e quindi non sarà un problema sostituire il fuoriclasse del City e quello del Real. Al oro posto potrebbero giocare Mertens e Carrasco, in appoggio a Lukaku.