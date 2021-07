Belgio-Italia formazioni ufficiali: Chiellini e Chiesa dal primo minuto, Mancini lancia i calciatori della Juventus. Riportiamo di seguito, le formazioni ufficiali della partita valida per i quarti di finale di Euro 2020.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku. Ct: Martinez.

A disposizione: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Chadli, Batshuayi, Benteke, Mertens, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct:Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Bastoni.

ARBITRO: Vincic (Slo).

GUARDALINEE: Klancnik (Slo) e Kovacic (Slo).

IV UOMO: Rapallini (Arg).

VAR: Dankert (Ger).

AVAR: Fritz (Ger), Gittelmann (Ger), Gil (Pol).

Aggiornamento dell’articolo delle ore 20:11.

L’Italia ha dominato il suo girone ad Euro 2020

L’Italia arriva all’esame Belgio con un ruolino di marcia trionfale. Infatti i ragazzi di Roberto Mancini hanno dominato il girone disputato a Roma e hanno saputo soffrire, ma vincere, contro l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020.

Davanti al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, l’Italia ha superato, in questo ordine, Turchia, Svizzera e Galles. Gli azzurri hanno rifilato tre gol alla Turchia. Sono andati in rete Ciro Immobile, Lorenzo Insigne più una autorete.

Altri tre gol anche alla Svizzera. Questa volta sono finiti sul tabellino dei marcatori Manuel Locatelli (autore della sua prima doppietta con la Nazionale Italiana di Calcio) e Ciro Immobile.

Nonostante la qualificazione già in tasca, l’Italia ha vinto anche contro il Galles (comunque qualificato al turno successivo). La partita è stata decisa da una rete del calciatore dell’Atalanta Pessina.

L’Italia sfiderà il Belgio grazie alla vittoria sofferta contro l’Austria

L’ostacolo più duro, fino a questo momento, è stata l’Austria. Infatti ci sono voluti i tempi supplementari per strappare la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020. I novanta minuti sono terminati sul risultato di zero a zero. Nel corso dei tempi supplementari, sono andati in rete Pessina (al secondo gol ad Euro 2020) e Federico Chiesa.

Adesso l’Italia è pronta per sfidare il Belgio. I nostri avversari non hanno conquistato trofei negli ultimi anni ma sono comunque primi nella classifica Mondiale perché hanno vinto quasi tutte le partite disputate (all’ultimo Mondiale sono arrivati terzi mentre noi non lo abbiamo nemmeno disputato).