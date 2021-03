Belgio, le squadre dicono sì al campionato unico con l'Olanda. Presto nascerà la BeNeLeague?

Il Belgio dice sì al campionato unico con l’Olanda. In assemblea le squadre belghe della Jupiler Pro League hanno votato all’unanimità a favore per la per la nascita della BeNeLeague, il campionato unificato tra Belgio e Olanda.

Una decisione, si legge in una nota, che “si basa sia sul rispetto delle ambizioni sportive dei grandi club, sia sulla necessità di stabilità economica per gli altri club professionistici. I 25 club sono unanimi nel desiderio di dare alla BeNeLeague una possibilità”.

Belgio e Olanda, Ajax, Psv, Feyenoord, Anderlecht, Genk e Bruges nello stesso campionato?

Ovviamente l’obiettivo di Belgio e Olanda è quello di avvicinarsi ai top campionati europei: Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue1. Incrementare gli introiti e quindi incrementare la competitività. Riusciranno le istituzioni calcistiche di Belgio e Olanda a convincere i tifosi?

Di certo in caso non si tratterebbe di una modifica proprio soft. Bisognerebbe convincere infatti i tifosi della bontà dell’operazione. C’è anche chi è spaventato dall’operazione. Operazione che potrebbe favorire soprattutto i club olandesi.

Ma comunque ormai il tema è sul tavolo. Come da anni è sul tavolo il tema di un campionato europeo. Come cambierà il mondo del calcio nei prossimi anni? Resisteranno i campionato nazionali? Chissà.