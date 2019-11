MOSCA (RUSSIA) – In tutti i gironi di qualificazione ad Euro 2020, solamente il Belgio sta facendo meglio dell’Italia. La Nazionale Belga ha vinto nove partite su nove, come gli azzurri, ma vanta una differenza reti migliore. Il Belgio ha segnato 34 gol in nove partite subendone solamente due, mentre l’Italia, nelle stesso numero di partite, ha segnato 28 reti subendone tre. Gli azzurri hanno segnato sei gol in meno del Belgio e hanno subito una rete in più.

Nella gara odierna, il Belgio ha passeggiato sul campo della Russia grazie alla doppietta di Eden Hazard e ai gol di Thorgan Hazard e di Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter si trova in un periodo di forma straordinario.

Oggi Lukaku è partito dalla destra, si è accentrato e ha fatto partire un sinistro potentissimo non ha lasciato scampo all’estremo difensore avversario. Ecco il video da YouTube.