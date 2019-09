Belinelli Gallinari ping pong Mondiali Basket Cina 2019

PECHINO – L’Italia ha iniziato alla grande i Mondiali di basket con due successi su Filippine ed Angola. Gli azzurri hanno vinto e convinto grazie alle giocate delle due stelle NBA Danilo Gallinari e Marco Belinelli e ad un gruppo molto unito che fa ben sperare per il resto della competizione. Gli azzurri non godono dei favori del pronostico per il successo finale come Stati Uniti e Serbia ma dispongono comunque di un roster molto interessante che può farsi valere nelle prossime fasi della competizione Mondiale che si sta disputando in Cina.

Il basket impone dei ritmi molto alti, gli azzurri stanno giocando ogni due giorni, ma nel tempo libero i nostri campioni si dedicano ad attività che servono per rinforzare ulteriormente l’intesa del gruppo. Uno di questi hobby è il ping pong. Il profilo Twitter ufficiale del Coni, al seguente indirizzo https://twitter.com/Coninews/status/1169165578533314560, ha pubblicato una sfida tra le nostre due stelle NBA Danilo Gallinari e Marco Belinelli.

Chi avrà vinto? Non è dato saperlo anche se nel video Marco Belinelli ostenta una certa sicurezza: “Vinco sicuramente io. E’ più difficile vincere il mondiale che questa partita contro il Gallo”.

Marco Belinelli e Danilo Gallinari sono arrivati ai Mondiali dopo un’ottima stagione NBA.

Lo scorso anno, i due campioni italiani sono arrivati fino ai playoff fermandosi allo stesso turno (i quarti di finale di Conference). I San Antonio Spurs di Marco Belinelli sono stati eliminati al termine di una serie epica contro i Denver Nuggets. La squadra di Belinelli è stata eliminata dal team del Colorado con il punteggio finale di quattro vittorie a tre.

C’è stata meno storia nella serie tra i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari e i Golden State Warriors. La squadra di Los Angeles ha fatto il suo massimo ed è uscita a testa alta pur perdendo per due vittorie contro le quattro del team della Baia. Quest’estate, Gallinari è stato ceduto dai Clippers ai Thunder.