TORINO – Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Juventus-Cagliari. Su un cross dalla destra, Mehdi Benatia colpisce il pallone di testa e poi con il braccio, questo scatena l’ira dei calciatori del Cagliari che invocano il calcio di rigore. Mariani va a consultare il VAR ma concede soltanto la rimessa laterale optando per l’involontarietà del tocco con la mano di Benatia.

45′ Fine primo tempo, la Juventus è in vantaggio sul Cagliari per 2-1. Gol di Dybala, pareggio di Joao Pedro e autorete di Bradaric.

44′ La Juventus chiede il rigore per un tocco di Bradaric nella sua area di rigore. I bianconeri hanno protestato per il tocco di mano del calciatore del Cagliari ma secondo l’arbitro il tocco è avvenuto con la spalla.

La Juventus invoca il rigore per un tocco di mano di Bradaric, Mariani corre al VAR ma non… https://t.co/gmBMXGmCPH — Napoli calcio-news24 (@news24_napoli) 3 novembre 2018

38′ Autogol del Cagliari. Cross teso di Douglas Costa e deviazione decisiva di Bradaric che ha infilato il proprio portiere sul primo palo.

36′ Pareggio del Cagliari. Cross di Srna per Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari si accentra e batte Szczesny con un tiro imparabile.

17′ Cross di Ionita, tocco con la mano di Benatia. L’arbitro consulta il var ma non ritiene il tocco volontario e non assegna il calcio di rigore al Cagliari.

L’arbitre consulte la #VAR suite à une main de #Benatia.

Il ne siffle pas penalty.

Etrange ! C’était pourtant clair. Il a peut être estimé que l’action était involontaire.#JuveCagliari pic.twitter.com/GousAlmfh2 — Nadhem Korbi (@NadhemKorbi) 3 novembre 2018

44” – Gol della Juventus dopo appena 44 secondi. Bentancur ha servito Dybala, l’attaccante bianconero ha fintato la conclusione con il sinistro e si è portato il pallone sul destro e ha battuto il portiere del Cagliari con un rasoterra imparabile.

