BENEVENTO – La prima vittoria del Benevento in serie A arriva all’ultima giornata del girone di ritorno: l’1-0 al Chievo vale i tre punti ai campani, che dopo nelle precedenti 17 giornate avevano finora collezionato 17 sconfitte e un solo pari

Le pagelle

Benevento-Chievo 1-0 (0-0) BENEVENTO (3-4-2-1): Belec 6, Djimsiti 6.5, Lucioni 7, Costa 6 (25 st Gravillon 6), Venuti 6.5, Viola 6.5, Memushaj 6.5, Lombardi 6.5, Brignola 6.5, Parigini 6.5 (40 pt D’Alessandro 6.5), Coda 7 (31′ st Di Chiara 6) (22 Brignoli, 3 Letizia, 4 Del Pinto, 13 Chibsah, 18 Gyamfi, 32 Puscas, 90 Armenteros,10 Ciciretti) All. De Zerbi 6.5

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 7, Cacciatore 5.5, Cesar 5, Tomovic 6, Gobbi 5.5, De Paoli 5 (31′ st Pucciarelli 5), Radovanovic 5, Hetemaj 5.5 (22′ st Garritano 6), Birsa 6, Inglese 5.5 (9′ st Stepinski 5.5), Pellissier 5.5 (90 Seculin, 98 Confente, 2 Jaroszynski, 3 Dainelli, 4 Rigoni, 10 Gaudino, 11 Leris, 14 Bani, 77 Bastien) All. Maran 5.5

Arbitro: Fourneau di Roma 6 Reti: nel st 19′ Coda Ammoniti: Radovanovic e Pucciarelli per gioco scorretto, Memushaj per comportamento non regolamentare Angoli: 7 a 1 per il Benevento Recupero: 1′ e 5′ Var: 0 Spettatori: 10.200

** IL GOL – 19′ st: cross morbido di D’Alessandro, Coda anticipa Cesar e trova la zampata vincente.