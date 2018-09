Benevento-Foggia streaming Dazn e diretta tv, dove vedere Serie B

BENEVENTO – Dove vedere in TV e streaming Benevento-Foggia.

La Serie B sarà esclusiva streaming di DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone. Per vedere Benevento-Foggia su Dazn, è obbligatorio l’abbonamento.

Probabile formazione Benevento(4-3-3): Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Nocerino, del Pinto, Tello; Insigne, Asencio, Buonaiuto. Allenatore: Cristian Bucchi

Probabile formazione Foggia(3-5-2): Bizzarri, Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Carraro,Agnelli, Deli, Kragl; Chiaretti, Mazzeo. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Benevento ride e Foggia piange. Benevento-Foggia è quasi un testa coda. Il Benevento è terzo in classifica, in piena zona promozione, a soli tre punti dalla capolista Hellas Verona. Il Foggia è ultimo in classifica a meno due e per ottenere la salvezza al termine della stagione servirà un campionato da ricordare.

Anche per questo motivo Grassadonia dovrebbe giocarsi la partita con un prudente 3-5-2. Il Foggia dovrebbe scendere in campo con Bizzarri, Loiacono, Camporese, Martinelli; Zambelli, Carraro,Agnelli, Deli, Kragl; Chiaretti e Mazzeo.

Il Benevento dovrebbe giocarsela con un modulo decisamente più offensivo. Bucchi dovrebbe mandare in campo la seguente formazione: Puggioni; Gyamfi, Volta, Billong, Di Chiara; Nocerino, del Pinto, Tello; Insigne, Asencio e Buonaiuto.

