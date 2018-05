BENEVENTO – Benevento-Genoa, partita valida per la penultima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play], verrà disputata alle ore 18.00. Benevento già retrocesso in Serie B, Genoa già salvo ma con nessuna possibilità di qualificarsi per le coppe europee. In palio c’è solamente l’onore.

Benevento-Genoa | DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Benevento-Genoa sarà trasmessa sia dalla piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, che da Mediaset Premium sul canale Premium Sport. La gara sarà visibile anche in streaming per gli abbonati Sky e Mediaset Premium attraverso i servizi Sky Go e Premium Play.

Benevento-Genoa, se volete seguirla su Blitz Quotidiano…

BlitzQuotidiano.it offrirà la diretta live, testuale, dell’anticipo di Serie A. Potete seguire Benevento-Genoa qui.

Benevento-Genoa | Probabili formazioni

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Iemmello, Parigini.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, El Yamiq; Lazovic, Hiljemark, Veloso, Bertolacci, Migliore; Medeiros, Rossi.

Benevento-Genoa, De Zerbi: “Non parlo del mio futuro…”

“In un mondo in cui nessuno dice la verità non è facile credere qualcuno che dice il vero. Quando dico che non metto in competizione Benevento con altro, è la verità. Alcune squadre volevano incontrarmi da gennaio, ma ho rifiutato. Del mio futuro parlerò la prossima settimana”.

Lo ha detto l’allenatore del Benevento Roberto De Zerbi rispondendo alle domande dei giornalisti sul suo futuro.

“Contro Genoa e Chievo – ha aggiunto De Zerbi – cercheremo di vincere ed è proprio per questo che voglio restare attaccato al campionato. Non possiamo permetterci di pensare ad altro e trascurare la partita per la stagione fatta”.

Benevento-Genoa, Ballardini: “Evitiamo brutte figure”

Ultima trasferta della stagione a Benevento per il Genoa di Ballardini che chiede ai suoi di non abbassare la guardia nonostante un avversario già retrocesso.

“Bisogna essere seri, altrimenti si rischia di fare brutta figura – ha detto -. Magari le motivazioni non sono più quelle di un po’ di tempo fa e ci può stare”.

Sarà però un Genoa diverso. Due squalificati, Pandev e Zukanovic, ma soprattutto sette indisponibili a partire dal portiere Mattia Perin. “Non sarà convocato per un leggero fastidio all’adduttore, in un altro momento ci sarebbe stato ma vista la situazione tranquilla può riposare un turno.

Mancheranno anche Laxalt, Bessa, Rigoni, Taarabt, Pereira e Migliore tutti con problemi fisici”. A fronte delle tante assenze Ballardini ritrova Izzo, assente per motivi fisici da fine gennaio. “Izzo ha buone chance di giocare titolare – ha confermato il tecnico -. Sono contento che torni a disposizione.

E’ un ragazzo dalle qualità non comuni ed è un gran giocatore”.