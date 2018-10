BENEVENTO – Benevento-Livorno, partita valida come posticipo del lunedì del campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile in tv solamente grazie all’ausilio di una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-LIVORNO

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Volta, Antei, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Ricci, Coda, Improta. LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; Gonnelli, Di Gennaro, Bogdan; Iapichino, Agazzi, Diamanti, Valiani, Porcino; Giannetti, Kozak.

#BeneventoLivorno: i convocati di mister Bucchi https://t.co/rLMYL23GRt — Benevento Calcio (@bncalcio) 21 ottobre 2018

#BeneventoLivorno: Maggio e compagni al lavoro https://t.co/5aaRIDhT2N — Benevento Calcio (@bncalcio) 19 ottobre 2018