BENEVENTO – Il Napoli ha vinto il derby della Campania contro il Benevento con il risultato di due a zero grazie ai gol messi a segno da Dries Mertens e Marek Hamsik. A metà del secondo tempo, il Napoli si è spaventato per le condizioni fisiche di Dries Mertens, bomber principe dei partenopei, che è dovuto uscire per infortunio.

Dries Mertens ha abbandonato il campo dopo aver ricevuto un pestone da parte di un avversario. Stando alle prime notizie, si dovrebbe trattare di una distorsione alla caviglia sinistra. Quindi non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, Dries Mertens avrebbe lasciato il terreno di gioco solo per precauzione in vista del big match della prossima settimana contro la Lazio terza in classifica.